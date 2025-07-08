Каталог компаній
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Зарплати

Медіанна зарплата Shipwire, a CEVA Logistics Company становить $223,875 для Менеджер інженерів-програмістів . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shipwire, a CEVA Logistics Company. Останнє оновлення: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Менеджер інженерів-програмістів
$224K
Найвищеоплачувана позиція в Shipwire, a CEVA Logistics Company - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shipwire, a CEVA Logistics Company складає $223,875.

