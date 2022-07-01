Каталог компаній
Shipwell
Shipwell Зарплати

Зарплата Shipwell варіюється від $96,900 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shipwell. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $115K

Backend програмний інженер

Успіх клієнтів
$102K
Менеджер з науки про дані
$201K

Продукт-дизайнер
$96.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$161K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shipwell - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shipwell складає $115,000.

