Shipt Зарплати

Зарплата Shipt варіюється від $41,078 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $362,875 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shipt. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend програмний інженер

Дата-сайентист
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Продукт-менеджер
Median $147K

Продукт-дизайнер
Median $110K

UX-дизайнер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $195K
Бухгалтер
$128K
Бізнес-аналітик
$76.9K
Обслуговування клієнтів
$41.1K
IT-спеціаліст
Median $88.2K
Менеджер з продуктового дизайну
$201K
Програмний менеджер
$167K
Аналітик з кібербезпеки
Median $170K
Архітектор рішень
$99.1K
Технічний програмний менеджер
$121K
UX-дослідник
$162K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shipt - це Дата-сайентист at the L5 level з річною загальною компенсацією $362,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shipt складає $152,898.

