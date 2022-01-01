Каталог компаній
Shipsy
Shipsy Зарплати

Зарплата Shipsy варіюється від $16,858 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $24,178 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shipsy. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $24.2K
Обслуговування клієнтів
$16.9K
Продукт-менеджер
$22.2K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shipsy - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $24,178. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shipsy складає $22,163.

