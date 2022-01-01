Shipsy Зарплати

Зарплата Shipsy варіюється від $16,858 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $24,178 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shipsy . Останнє оновлення: 9/18/2025