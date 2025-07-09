Каталог компаній
Shiprocket
Shiprocket Зарплати

Зарплата Shiprocket варіюється від $6,676 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $65,083 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shiprocket. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $21K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $29.9K
Управління персоналом
$45.5K

Продукт-дизайнер
$6.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$65.1K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Shiprocket is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $65,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shiprocket is $29,859.

