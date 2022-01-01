Shippo Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Shippo варіюється від $94,525 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $326,360 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shippo. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $180K

Backend програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $220K
Бізнес-операції
$326K

Менеджер бізнес-операцій
$198K
Юридичний відділ
$171K
Продукт-дизайнер
$196K
Продукт-менеджер
$196K
Рекрутер
$94.5K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Shippo Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shippo - це Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $326,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shippo складає $196,015.

