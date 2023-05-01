ShiftKey Зарплати

Каталог компаній
ShiftKey
Зарплата ShiftKey варіюється від $73,975 загальної компенсації на рік для Cybersecurity Analyst на нижньому рівні до $176,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ShiftKey. Останнє оновлення: 10/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $115K
Продукт-дизайнер
Median $165K

UX-дизайнер

Продукт-менеджер
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Найвищеоплачувана позиція в ShiftKey - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $176,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ShiftKey складає $140,000.

