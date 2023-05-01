Каталог компаній
Shift Paradigm
Shift Paradigm Зарплати

Медіанна зарплата Shift Paradigm становить $185,070 для Архітектор рішень . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shift Paradigm. Останнє оновлення: 11/30/2025

Архітектор рішень
$185K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shift Paradigm - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $185,070. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shift Paradigm складає $185,070.

