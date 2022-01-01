Shield AI Зарплати

Зарплата Shield AI варіюється від $100,000 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $391,950 для Менеджер бізнес-операцій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shield AI. Останнє оновлення: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Shield AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.