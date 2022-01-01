Shield AI Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Shield AI варіюється від $100,000 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $391,950 для Менеджер бізнес-операцій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shield AI. Останнє оновлення: 10/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $100K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $289K

Аерокосмічний інженер
$166K
Менеджер бізнес-операцій
$392K
Розвиток бізнесу
$130K
Дата-сайентист
$382K
Інженер-механік
$105K
Продукт-менеджер
$182K
Рекрутер
$161K
Технічний програмний менеджер
$182K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Shield AI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shield AI - це Менеджер бізнес-операцій at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $391,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shield AI складає $165,408.

