Каталог компаній
Shibumi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Shibumi Зарплати

Зарплата Shibumi варіюється від $85,425 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $298,500 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shibumi. Останнє оновлення: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продажі
$299K
Інженер-програміст
$85.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Shibumi - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Shibumi складає $191,963.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Shibumi

Схожі компанії

  • Databricks
  • Microsoft
  • Facebook
  • Spotify
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shibumi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.