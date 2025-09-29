Компенсація Інженер-програміст in United States у SES Satellites становить $111K за year для 9. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $127K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SES Satellites. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
