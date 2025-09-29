Каталог компаній
ServiceTitan
ServiceTitan Рекрутер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Рекрутер in United States у ServiceTitan становить $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceTitan. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$140K
Рівень
L4
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$20K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в ServiceTitan?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У ServiceTitan Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в ServiceTitan in United States складає річну загальну компенсацію $221,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ServiceTitan для позиції Рекрутер in United States складає $140,000.

