Середня загальна компенсація Information Technologist (IT) у ServiceTitan варіюється від $119K до $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceTitan. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

$136K - $160K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$119K$136K$160K$170K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У ServiceTitan Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Інші ресурси