Компенсація Архітектор рішень in United States у ServiceNow варіюється від $105K за year для IC1 до $347K за year для IC6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $270K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
Associate Solution Architect
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Solution Architect
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
Staff Solution Architect
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Архітектор рішень at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $393,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Архітектор рішень role in United States is $281,000.

