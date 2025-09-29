Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in India у ServiceNow варіюється від ₹102K за year для M3 до ₹175K за year для M5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)