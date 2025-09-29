Каталог компаній
ServiceNow
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

ServiceNow Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in India у ServiceNow варіюється від ₹102K за year для M3 до ₹175K за year для M5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M2
Dev Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
Dev Manager
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
Dev Sr. Manager
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
Dev Director
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

₹160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹30K+ (іноді ₹300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Менеджер з розробки програмного забезпечення na ServiceNow in India situa-se numa remuneração total anual de ₹174,772. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ServiceNow para a função de Менеджер з розробки програмного забезпечення in India é ₹123,398.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ServiceNow

Схожі компанії

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси