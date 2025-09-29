Компенсація Інженер-програміст in United States у ServiceNow варіюється від $155K за year для IC1 до $478K за year для IC6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $205K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
