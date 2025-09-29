Каталог компаній
ServiceNow
ServiceNow Sales Enablement Зарплати

Середня загальна компенсація Sales Enablement in United States у ServiceNow варіюється від $249K до $348K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

$270K - $327K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$249K$270K$327K$348K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

