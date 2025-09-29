Каталог компаній
ServiceNow
ServiceNow Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in United States у ServiceNow варіюється від $111K за year для IC1 до $768K за year для IC7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $335K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
Associate Product Manager
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
Product Manager
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
Senior Product Manager
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
Principal Product Manager
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в ServiceNow in United States складає річну загальну компенсацію $767,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ServiceNow для позиції Продукт-менеджер in United States складає $326,000.

