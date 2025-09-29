Каталог компаній
ServiceNow
  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

ServiceNow Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in United States у ServiceNow варіюється від $130K за year для IC1 до $451K за year для IC6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $225K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
Associate Product Designer
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
Product Designer
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
Senior Product Designer
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
Staff Product Designer
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Включені посади

UX-дизайнер

UI-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в ServiceNow in United States складає річну загальну компенсацію $451,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ServiceNow для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $219,000.

