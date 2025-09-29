Каталог компаній
Компенсація Менеджер з продуктового дизайну in India у ServiceNow становить ₹139K за year для IC5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹131K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з продуктового дизайну at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹245,394. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Менеджер з продуктового дизайну role in India is ₹144,744.

