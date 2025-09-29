Каталог компаній
Середня загальна компенсація Корпоративний розвиток у ServiceNow варіюється від $131K до $187K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ServiceNow. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

$150K - $176K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$131K$150K$176K$187K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ServiceNow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Корпоративний розвиток в ServiceNow складає річну загальну компенсацію $187,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ServiceNow для позиції Корпоративний розвиток складає $131,200.

