Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Australia у Service NSW становить A$86.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Service NSW. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Загалом за рік
A$86.9K
Рівень
Senior
Базова зарплата
A$86.9K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Service NSW?

A$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Service NSW in Australia sits at a yearly total compensation of A$101,322. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service NSW for the Інженер-програміст role in Australia is A$79,775.

