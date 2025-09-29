Каталог компаній
Sequoia
Медіанний пакет компенсації Управління персоналом in United States у Sequoia становить $235K за year. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Загалом за рік
$235K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$198K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$37K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в Sequoia?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Управління персоналом в Sequoia in United States складає річну загальну компенсацію $302,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sequoia для позиції Управління персоналом in United States складає $235,000.

Інші ресурси