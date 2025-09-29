Каталог компаній
Sequoia Capital
Sequoia Capital Венчурний капіталіст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Венчурний капіталіст in United States у Sequoia Capital становить $300K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sequoia Capital. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Загалом за рік
$300K
Рівень
-
Базова зарплата
$300K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Sequoia Capital?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Венчурний капіталіст в Sequoia Capital in United States складає річну загальну компенсацію $600,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sequoia Capital для позиції Венчурний капіталіст in United States складає $300,000.

Інші ресурси