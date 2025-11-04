Каталог компаній

Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у Sendbird варіюється від $102K до $145K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sendbird. Останнє оновлення: 11/4/2025

Середня загальна компенсація

$116K - $132K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$102K$116K$132K$145K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Sendbird Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Sendbird складає річну загальну компенсацію $145,284. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sendbird для позиції Аналітик кібербезпеки складає $102,191.

Інші ресурси