Середня загальна компенсація Продажі in India у Sendbird варіюється від ₹5.73M до ₹8.17M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sendbird. Останнє оновлення: 11/4/2025

Середня загальна компенсація

₹6.56M - ₹7.68M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Sendbird Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Sendbird in India складає річну загальну компенсацію ₹8,168,741. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sendbird для позиції Продажі in India складає ₹5,725,100.

