Каталог компаній
Sendbird
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

  • Всі зарплати Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

Sendbird Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Середня загальна компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Sendbird варіюється від ₩41.81M до ₩57.06M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sendbird. Останнє оновлення: 11/4/2025

Середня загальна компенсація

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) заявок в Sendbird щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Sendbird Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в Sendbird складає річну загальну компенсацію ₩57,063,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sendbird для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає ₩41,814,021.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sendbird

Схожі компанії

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси