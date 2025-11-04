Каталог компаній
Senao Networks
Senao Networks Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Taiwan у Senao Networks становить NT$794K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Senao Networks. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Загалом за рік
NT$794K
Рівень
hidden
Базова зарплата
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Senao Networks in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$1,416,754. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Senao Networks для позиції Інженер-програміст in Taiwan складає NT$793,903.

