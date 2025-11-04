Каталог компаній
Semtech
Semtech Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Semtech становить ₹4.14M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Semtech. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹4.14M
Рівень
L4
Базова зарплата
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Бонус
₹353K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Semtech?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Semtech in India складає річну загальну компенсацію ₹9,744,066. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Semtech для позиції Інженер-програміст in India складає ₹4,143,943.

