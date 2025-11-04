Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in Canada у Semtech становить CA$155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Semtech. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$155K
Рівень
Senir Staff
Базова зарплата
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Бонус
CA$22.3K
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
8 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Semtech in Canada складає річну загальну компенсацію CA$171,575. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Semtech для позиції Апаратний інженер in Canada складає CA$111,382.

