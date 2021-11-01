Каталог компаній
Sempra
Sempra Зарплати

Зарплата Sempra варіюється від $87,636 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $223,875 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Sempra. Останнє оновлення: 10/26/2025

Бухгалтер
$135K
Бізнес-аналітик
$119K
Аналітик даних
$87.6K

Інженер-електрик
$108K
Інженер-механік
$224K
Проєктний менеджер
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Інженер-програміст
$124K
Технічний програмний менеджер
$181K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Sempra - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sempra складає $123,970.

