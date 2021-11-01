Sempra Зарплати

Зарплата Sempra варіюється від $87,636 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $223,875 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Sempra . Останнє оновлення: 10/26/2025