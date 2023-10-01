Каталог компаній
Semgrep
Semgrep Зарплати

Зарплата Semgrep варіюється від $120,600 загальної компенсації на рік для Cybersecurity Analyst на нижньому рівні до $180,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Semgrep. Останнє оновлення: 10/26/2025

Інженер-програміст
Median $180K
Рекрутер
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Semgrep - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $180,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Semgrep складає $163,072.

