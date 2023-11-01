Selina Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Selina варіюється від $16,318 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $149,250 для Маркетинг на вищому рівні.

Управління персоналом
$16.3K
Маркетинг
$149K
Продукт-менеджер
$86.5K

Інженер-програміст
$69.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Selina - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $149,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Selina складає $78,070.

