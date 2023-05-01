Каталог компаній
Selfbook Зарплати

Зарплата Selfbook варіюється від $126,282 загальної компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому рівні до $139,300 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Selfbook. Останнє оновлення: 10/25/2025

Графічний дизайнер
$126K
Операції з персоналом
$129K
Інженер-програміст
$139K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Selfbook - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $139,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Selfbook складає $129,350.

