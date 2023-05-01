Self Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Self варіюється від $8,437 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $752,555 для Продукт-менеджер на вищому рівні.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $120K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
$9.4K
Адміністративний асистент
$103K

Бізнес-операції
$201K
Аналітик даних
$8.4K
Інженер з апаратного забезпечення
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Менеджмент-консультант
$71.4K
Маркетинг
$106K
Продукт-дизайнер
$100K
Продукт-менеджер
$753K
Проєктний менеджер
$131K
Продажі
$23.2K
Технічний програмний менеджер
$249K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Self - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $752,555. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Self складає $104,849.

