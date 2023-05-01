Self Зарплати

Зарплата Self варіюється від $8,437 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $752,555 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Self . Останнє оновлення: 10/25/2025