Seismic
Seismic Продакт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-дизайнер in United States у Seismic становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Seismic. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Seismic
Product Designer
Atlanta, GA
Загалом за рік
$100K
Рівень
-
Базова зарплата
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Seismic?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Seismic in United States складає річну загальну компенсацію $114,990. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Seismic для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $85,000.

