SEI
SEI Зарплати

Зарплата SEI варіюється від $65,097 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $194,025 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SEI. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Бухгалтер
$65.1K
Дата-сайентист
$194K
Фінансовий аналітик
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Менеджмент-консультант
$149K
Продукт-менеджер
$112K
Інженер-програміст
$154K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SEI - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $194,025. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SEI складає $149,250.

