SEI Investments Зарплати

Зарплата SEI Investments варіюється від $24,556 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $155,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SEI Investments. Останнє оновлення: 10/25/2025

Бізнес-аналітик
Median $100K
Продукт-менеджер
Median $155K
Інженер-програміст
Median $24.6K

Бухгалтер
$74.6K
Адміністративний асистент
$42.9K
Бізнес-операції
$49.2K
Фінансовий аналітик
$50K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SEI Investments - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $155,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SEI Investments складає $49,980.

