Каталог компаній
Seeloz
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

Seeloz Дейта-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United States у Seeloz становить $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Seeloz. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Загалом за рік
$140K
Рівень
-
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Seeloz?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Seeloz in United States складає річну загальну компенсацію $155,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Seeloz для позиції Дейта-сайентист in United States складає $140,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Seeloz

Схожі компанії

  • Lyft
  • Databricks
  • Microsoft
  • Uber
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси