Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у SeekOut становить $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SeekOut. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
SeekOut
Software Engineer
Seattle, WA
Загалом за рік
$140K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в SeekOut?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У SeekOut Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SeekOut in United States складає річну загальну компенсацію $200,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SeekOut для позиції Інженер-програміст in United States складає $126,400.

