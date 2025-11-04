Каталог компаній
SeekOut
SeekOut Маркетинг Зарплати

Медіанний пакет компенсації Маркетинг in United States у SeekOut становить $135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SeekOut. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
SeekOut
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Загалом за рік
$135K
Рівень
-
Базова зарплата
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в SeekOut?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У SeekOut Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в SeekOut in United States складає річну загальну компенсацію $143,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SeekOut для позиції Маркетинг in United States складає $135,000.

Інші ресурси