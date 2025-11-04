Каталог компаній
Securonix
  Зарплати
  Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

Securonix Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in United States у Securonix становить $180K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Securonix. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Загалом за рік
$180K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$180K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
10 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Securonix in United States складає річну загальну компенсацію $222,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Securonix для позиції Продакт-менеджер in United States складає $170,000.

