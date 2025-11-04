Каталог компаній
Security Compass
Security Compass Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Canada у Security Compass становить CA$181K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Security Compass. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$181K
Рівень
L3
Базова зарплата
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$4.6K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Security Compass in Canada складає річну загальну компенсацію CA$183,708. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Security Compass для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Canada складає CA$180,881.

