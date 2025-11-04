Каталог компаній
Security Compass
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Security Compass Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у Security Compass становить CA$108K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Security Compass. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$108K
Рівень
2
Базова зарплата
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Останні подання зарплат
Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Security Compass in Canada складає річну загальну компенсацію CA$187,413. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Security Compass для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$104,358.

Інші ресурси