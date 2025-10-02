Scotiabank Інженер-програміст Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у Scotiabank варіюється від CA$90.2K за year для L6 до CA$184K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L6 ( Початковий рівень ) CA$90.2K CA$85.4K CA$1.6K CA$3.2K L7 CA$117K CA$109K CA$1.6K CA$6.3K L8 CA$139K CA$126K CA$2.9K CA$10.1K L9 CA$184K CA$154K CA$7.4K CA$23.2K

Останні подання зарплат

Який графік вестингу в Scotiabank ?

