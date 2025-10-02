Каталог компаній
Scotiabank
Scotiabank Інженер-програміст Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у Scotiabank варіюється від CA$90.2K за year для L6 до CA$184K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
(Початковий рівень)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Scotiabank?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Scotiabank in Greater Toronto Area складає річну загальну компенсацію CA$184,151. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scotiabank для позиції Інженер-програміст in Greater Toronto Area складає CA$115,063.

