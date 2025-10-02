Компенсація Інженер-програміст in Colombia у Scotiabank варіюється від COP 184.06M за year для L6 до COP 130.87M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Colombia становить COP 130.15M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
