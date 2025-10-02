Каталог компаній
Scotiabank
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Colombia

Scotiabank Інженер-програміст Зарплати в Colombia

Компенсація Інженер-програміст in Colombia у Scotiabank варіюється від COP 184.06M за year для L6 до COP 130.87M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Colombia становить COP 130.15M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
(Початковий рівень)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Scotiabank?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Scotiabank in Colombia складає річну загальну компенсацію COP 269,354,338. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scotiabank для позиції Інженер-програміст in Colombia складає COP 126,473,950.

