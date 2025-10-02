Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продажі in Greater Toronto Area у Scotiabank становить CA$216K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$216K
Рівень
-
Базова зарплата
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Бонус
CA$32.7K
Років у компанії
15 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Scotiabank?

CA$225K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

أعلى حزمة راتب لوظيفة Продажі في Scotiabank in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$252,460. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scotiabank لوظيفة Продажі in Greater Toronto Area هو CA$181,704.

