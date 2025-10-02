Компенсація Дата-сайентист in Greater Toronto Area у Scotiabank варіюється від CA$116K за year для L7 до CA$144K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$121K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
