Scotiabank
Scotiabank Бізнес-аналітик Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Бізнес-аналітик in Greater Toronto Area у Scotiabank варіюється від CA$87.3K за year для L6 до CA$134K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$99.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Scotiabank. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Scotiabank?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Scotiabank in Greater Toronto Area складає річну загальну компенсацію CA$142,041. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scotiabank для позиції Бізнес-аналітик in Greater Toronto Area складає CA$96,688.

