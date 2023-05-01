SCORE Зарплати

Зарплата SCORE варіюється від $60,992 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $187,926 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SCORE . Останнє оновлення: 9/2/2025