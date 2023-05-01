Каталог компаній
SCORE
SCORE Зарплати

Зарплата SCORE варіюється від $60,992 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $187,926 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SCORE. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер-програміст
Median $122K
Дата-сайентист
$146K
Продукт-дизайнер
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-менеджер
$183K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$188K
Поширені запитання

La compensació total anual mitjana reportada a SCORE és $145,725.

